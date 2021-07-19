Ляшко анонсировал появление в Украине новых препаратов прямого действия на коронавирус

В Украине появятся новые препараты прямого действия на коронавирус. По словам министра здравоохранения Олега Ляшко. Вскоре Минздрав представит их широкой публике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Украина".
Министр отметил, что заявления о выходе инновационных препаратов будут через неделю-две.
"Появились еще некоторые инновационные препараты. И я могу анонсировать, что в ближайшее время будут заявления, что Украина сделала по инновационным препаратам, которые имеют прямое действие на вирус. До этого таких препаратов в Украине не было", - сказал Ляшко.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения ранее сообщила об обновлении рекомендаций по уходу за больными коронавирусом пациентами. Организация включила в список блокаторы рецепторов интерлейкина-6, которые спасают жизни тяжело больных людей.