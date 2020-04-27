Во Львовской области зарегистрировали уже 358 случаев коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 1565 человек

Сейчас во Львовской области зафиксировано 358 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Как сообщается, в целом во Львовской области лабораторно подтверждено 358 случаев инфицирования коронавирусом, и еще 12 человек умерли, 57 вылечились. За весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 1565 человек, из которых 334 человека госпитализированы, а на амбулаторном лечении находится - 1231 пациент, выписаны - 237 человек.

Как отмечается, за последние сутки во Львовской области обнаружили 10 новых случаев заражения коронавирусом. Сейчас в больнице находится 97 человек, из них в реанимации - 5 человек, на аппаратные ИВЛ нет никого.

Напомним, во Львовской области лабораторно подтвердили еще 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Также коронавирус в Украине не снижает темпов распространения. По состоянию на 27 апреля в стране насчитывается 8617 больных. За минувшие сутки получили подтверждение 492 случая заражения. Также увеличилось количество умерших составляет 209 человек.