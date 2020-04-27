ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Львовской области зарегистрировали уже 358 случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 09:21
Во Львовской области зарегистрировали уже 358 случаев коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 1565 человек

Сейчас во Львовской области зафиксировано 358 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Как сообщается, в целом во Львовской области лабораторно подтверждено 358 случаев инфицирования коронавирусом, и еще 12 человек умерли, 57 вылечились. За весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 1565 человек, из которых 334 человека госпитализированы, а на амбулаторном лечении находится - 1231 пациент, выписаны - 237 человек.

Как отмечается, за последние сутки во Львовской области обнаружили 10 новых случаев заражения коронавирусом. Сейчас в больнице находится 97 человек, из них в реанимации - 5 человек, на аппаратные ИВЛ нет никого.

Напомним, во Львовской области лабораторно подтвердили еще 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Также коронавирус в Украине не снижает темпов распространения. По состоянию на 27 апреля в стране насчитывается 8617 больных. За минувшие сутки получили подтверждение 492 случая заражения. Также увеличилось количество умерших составляет 209 человек.

В Китае почти ликвидировали коронавирус Открытие метро и новые социальные стандарты: как Украина будет выходить из карантина
Новости Украины Львовская областьКоронавирус
News
On Top