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Во Львовской области зафиксированы три новые подозрения на COVID-19

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 20:46
Во Львовской области зафиксированы три новые подозрения на COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Сейчас во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 103 человека

В Львовский области появилось еще трое новых пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

Сообщается, что за все время с подозрением на COVID-19 обратилось 243 человека.

"В период с 10:30 по 18:30, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 3 человека. Пациенты из города Львова и Пустомытовского района", - говорится в сообщении.

Сейчас на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице находятся 42 человека.

"Во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 103 человека. В пяти пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Два человека находятся на лечении в отделении интенсивной терапии. Одна пациентка выздоровела.", - сообщают в ОГА.

Ранее сообщалось, что во Львове экспресс-тесты зафиксировали два новых случая заболевания. Оба случая заболевания были выявлены у водителей общественного транспорта. Результаты будут отправлены в лабораторию для проведения ПЦР диагностики.

Напомним, вчера быстрые тесты также подтвердили два случая заболевания у жителей Львова. Среди них пациентка 5-й больницы и водитель трамвая.

По последним данным Министерства здравоохранения, в Украине подтверждено 549 случаев коронавируса.

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