Во Львовской области зафиксировали пятую смерть от коронавируса

Во Львовской областной больнице сегодня зафиксировали смерть больной коронавирусом пациентки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской областной государственной администрации (ОГА),

По словам руководителя департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрея Васько, сегодня в областной инфекционной клинической больнице скончалась 75-летняя женщина. В больницу она попала 7 апреля. Коронавирус у женщины подтвердили вчера, 10 апреля.

Отмечается, что у умершей были сопутствующие болезни, в частности заболевание сердечно-сосудистой системы.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове подтвердили коронавирус у умершего ранее пациента. Мужчина скончался в больнице в ночь на 9 апреля, но результаты анализов стали известны вечером 10 апреля. У мужчины была хроническая пневмония.

Также РБК-Украина писало о смерти больного коронавирусом пациента в Черкасской инфекционной больнице. В больницу мужчину госпитализировали 6 апреля в тяжелом состоянии. У мужчины была сложная кардиологическая патология.

Кроме того, больной коронавирусом 71-летний мужчина умер сегодня в Кропивницком. У мужчины было воспаление легких. Это уже шестая смерть от коронавируса в Кировоградской области.