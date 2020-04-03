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Во Львовской области зафиксировали еще четыре подозрения на коронавирус

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 02:10
Во Львовской области зафиксировали еще четыре подозрения на коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области 12 подтвержденных случаев заражения коронавирусом

В четверг, 2 апреля, в период с 16:30 по 22:30, во Львовской области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратились еще 4 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую областную государственную администрацию в Facebook.

Отмечается, что пациенты с Турковского района и города Львова.

Сейчас на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице - 41 человек. На самоизоляции находятся 147 человека. За все время выписаны - 99 пациентов. Состояние всех госпитализированных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 4-х пациентов состояние тяжелое. 1 пациент на аппарате ИВЛ.

В целом во Львовской области за все время с подозрением COVID - 19 обратилось 287 человек.

По результатам тестов у 6 человек - грипп. За все время в сумме в 187 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.

По Состоянию на сейчас, во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 88 человек. У 12 пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Три человека находятся на лечении в отделении интенсивной терапии. 2 пациента выздоровели.

Отметим, что по состоянию на утро 2 апреля во Львовской области было 11 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

РБК-Украина писало, что количество подтвержденных случаев коронавирус в Украине по состоянию на вечер 2 апреля составляет 897.

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