Во Львовской области зафиксировали еще 60 подозрений на коронавирус

В период с 16:30 по 22:00 14 апреля во Львовской области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 60 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

Отмечается, что пациенты из города Львов, Яворивского, Городокского, Николаевского, Старосамборского, Сокальского, Пустомытовского районов. Всего по состоянию на сейчас, в области с подозрением на коронавирус есть 143 человека.

Сейчас на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице - 88 человек.

На самоизоляции находятся 666 человек. За все время выписаны - 170 пациентов. Состояние большинства больных - средней тяжести. У 18-ти пациентов состояние тяжелое. 3 пациента на аппарате ИВЛ.

В целом во Львовской области за все время с подозрением COVID-19 обратилась 924 человека.

У 136 пациентов положительный результат теста на коронавирус, из них 5 человек умерли. Семь человек находятся на лечении в отделении интенсивной терапии. 6 пациентов выздоровели.

Ранее сообщалось, что во Львове ночью 14 апреля умер 71-летний пациент с подозрением на коронавирус.

Напомним, по состоянию на утро 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.