Во Львовской области зафиксировали еще 13 новых подозрений на COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во Львовской области за все время с подозрением COVID-19 обратились 258 человек

Во Львовской области зафиксированы еще 13 новых подозрений на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

Сообщается, что во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 74 человека. У семи пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Четыре человека находятся на лечении в отделении интенсивной терапии. А одна пациентка выздоровела.

"На самоизоляции находятся 122 человека. За все время выписаны - 99 пациентов. Состояние всех госпитализированных - средней тяжести или близкий к удовлетворительному. У 5-ти пациентов состояние тяжелое. Один пациент на аппарате ИВЛ (искусственной вентиляции легких - ред.)", - говорится в сообщении.

Напомним, во Львове городская комиссия по технико-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение об ужесточении ограничительных мер на время карантина. Со 2 апреля вводится обязательный масочный режим во всех магазина, запрет на пикники в парках, а также закрывают детские площадки.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 апреля в Украине официально подтверждены 669 случаев коронавируса. Из них 120 были выявлены за последние сутки. Во Львовской области подтвердили 6 случаев COVID-19.