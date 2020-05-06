Во Львовской области зафиксировали антирекорд по коронавирусу

Во Львовской области за сутки заразились коронавирусом 39 человек, мэр города Львов Андрей Садовой называет это количество рекордом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Садовой отметил, что решение об ослаблении карантина будут принимать только при условии, что динамика будет идти на спад

"39 больных коронавирусом за сутки на Львовщине. Это рекордная цифра за все время карантина", - написал он.

Напомним, последние дни во Львовской области количество зараженных увеличивалось на 13-16 человек.

Ранее во Львовской области подтвердили еще один летальный случай от коронавируса. 60-летний житель Львова умер еще 28 апреля. Лабораторное подтверждение наличия коронавируса пришло 2 мая.

Кроме того, во Львовской области решили снять ограничения на въезд в село Давидов, где произошла вспышка коронавируса.

РБК-Украина писало, что за минувшие сутки в Украине зафиксировали спад количества новых заболеваний COVID-19. За сутки подтвердили 502 инфицирования, что на 48 меньше, чем днем ранее. Общее количество инфицированных в Украине составляет 11 913 человек.