Во Львовской области выявили вспышку COVID-19 в одном из сел

В селе Давыдов Львовской области обнаружили более 20 случаев заражения коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

По его словам, в населенном пункте осуществляются усиленные меры по выявлению инфицированных и обеспечению порядка.

"Соответствующие службы в течение дня проводят экспресс-тестирование жителей. Если полученные результаты положительны, то осуществляется дополнительный отбор биоматериала и анализ направляют на тест ПЦР. Сейчас медики устанавливают источник заноса вируса в указанный населенный пункт", - сообщил он.

При этом глава ОГА добавил, что в поселке осуществляются усиленные меры по выявлению инфицированных и обеспечению порядка. Жители, которые контактировали с больными, находятся на самоизоляции.

Напомним, ранее сообщалось о вспышке коронавируса в студенческом общежитии КиМУ в Петропавловской Борщаговке. По состоянию на 27 апреля там было зафиксировано шесть случаев среди студентов, также заразился комендант общежития. На сегодня в общежитии находятся около 150 жильцов, в основном иностранные студенты. Очаг заражения обнаружили случайно, когда 22-летнему парню стало плохо и он потерял сознание. ПЦР-тест подтвердил наличие СOVID-19.

Кроме того, сегодня стало известно о вспышке заболевания в общежитии для пожилых людей в селе Зазимье Киевской области. В частности, там заразились 13 человек, при этом было зафиксировано два летальных случая.