Во Львовской области вспышка COVID-19: в селе обнаружили 20 инфицированных

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас медики устанавливают источник заноса вируса

В Давыдове Пустомытовского района Львовской области обнаружили более 20 инфицированных COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОГА Максима Козицкого в Facebook.

Соответствующие службы в течение дня проводят экспресс-тестирование жителей. Если получены положительные результаты, то осуществляется дополнительный отбор биоматериала и анализ направляют на тест ПЦР. Сейчас медики устанавливают источник заноса вируса в указанный населенный пункт.

"Сейчас главной задачей является выявление всех носителей вируса, оказания медицинской помощи таким лицам и полная самоизоляция тех жителей села, которые контактировали с больными", - написал Козицкий.

Ранее сообщалось, что Львов, Днепр и Ивано-Франковск просят смягчить карантин в Украине и разрешить работу продуктовых рынков.

РБК-Украина писало, что мэр города Львова Андрей Садовый сделал тест на коронавирус, результаты отрицательные, но врачи посоветовали несколько дней поработать из дома.

Напомним, что городская власть Львова хочет разрешить работу летних площадок в ресторанах на следующий день после смягчения карантина.