Во Львовской области всплеск коронавируса: Степанов приехал с проверкой

Министр здравоохранения Максим Степанов прибыл с проверкой во Львовскую область. Причиной поездки стал всплеск заболеваемости коронавирусом в регионе.

Об этом Степанов заявил на брифинге во Львовской области.

Он отметил, что в регионе за прошедшие сутки было подтверждено 200 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в области подтверждено 3980 за все время пандемии.

"Это очень большое количество. Мы наблюдаем большой рост заболеваемости во Львовской области. Сегодня я вместе со своим заместителем и ведущими специалистами Украины находимся во Львовской области, чтобы разобраться, оказать соответствующую помощь, принять решения по улучшению эпидемиологической ситуации, и в ходе лечения в тех или иных учреждениях", - сообщил Степанов.

Отметим, в Украине наиболее зараженными регионами остаются: Киев, Черновицкая, Львовская, Ровенская, Киевская области.

Напомним, с 22 июня в Украине вступает в силу новая методика ужесточения карантина в регионах, согласно которой усилить ограничения могут в отдельном населенном пункте.

Ранее РБК-Украина писало, что в Закарпатской области могут усилить карантин на одну неделю.

Также сообщалось, что с сегодняшнего дня ужесточили карантин в Одессе.