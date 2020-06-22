Во Львовской области всплеск коронавируса: Степанов приехал с проверкой

С начала пандемии в области заболели почти 4 тысячи человек
Министр здравоохранения Максим Степанов прибыл с проверкой во Львовскую область. Причиной поездки стал всплеск заболеваемости коронавирусом в регионе.
Об этом Степанов заявил на брифинге во Львовской области.
Он отметил, что в регионе за прошедшие сутки было подтверждено 200 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в области подтверждено 3980 за все время пандемии.
"Это очень большое количество. Мы наблюдаем большой рост заболеваемости во Львовской области. Сегодня я вместе со своим заместителем и ведущими специалистами Украины находимся во Львовской области, чтобы разобраться, оказать соответствующую помощь, принять решения по улучшению эпидемиологической ситуации, и в ходе лечения в тех или иных учреждениях", - сообщил Степанов.
Отметим, в Украине наиболее зараженными регионами остаются: Киев, Черновицкая, Львовская, Ровенская, Киевская области.
Напомним, с 22 июня в Украине вступает в силу новая методика ужесточения карантина в регионах, согласно которой усилить ограничения могут в отдельном населенном пункте.
Ранее РБК-Украина писало, что в Закарпатской области могут усилить карантин на одну неделю.
Также сообщалось, что с сегодняшнего дня ужесточили карантин в Одессе.
Автор: Игорь Литвиненко