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Во Львовской области зафиксированы новые подозрения на коронавирус

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 12:41
Во Львовской области зафиксированы новые подозрения на коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У восьми жителей Львова, Борислава, а также Николаева подозревают вирусную инфекцию

Во Львовской области подозревают коронавирус еще у восьми человек. Об этом сообщили в прес-службе Львовской областной государственной администрации (ЛОГА).

Как сообщается, с вечера 30 марта по утро 31 марта, в больницы области обратилось 8 человек с симптомами коронавируса. Так у этих жителей Львова, Борислава, а также Николаева подозревают вирусную инфекцию.

Кроме того, сейчас на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице находится 52 человека, а на самоизоляции 111 человек. За все время выписаны - 77 пациентов. Состояние всех госпитализированных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 4-х пациентов приближено к тяжкому.

Как отмечается, во Львовской области у 120 человек подозревают коронавирус, у 5 тест уже показал положительный результат.

Напомним, во Львовской области выздоровела первая пациентка, у которой был обнаружен коронавирус. Женщина находилась на амбулаторном лечении.

РБК-Украина ранее писало, что в Минздраве есть план поэтапного реагирования на ситуацию с коронавирусом в Украине. С завтрашнего дня начнут отчитываться о результатах работы штаба, который создан при руководителе ликвидации чрезвычайной ситуации относительно распространения коронавируса.

Также по состоянию на утро 31 марта количество зараженных коронавирусом в Украине выросла до 549.

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