Во Львовской области на военном полигоне нашли застреленного курсанта

На военном полигоне во Львовской области обнаружили мертвого курсанта одного из военных вузов с огнестрельным ранением груди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Военной службы правопорядка в ВСУ.

Сообщается, что тело курсанта нашли 22 апреля около 18:00.

"На военном полигоне на Львовщине обнаружено без признаков жизни тело курсанта одного из высших военных учебных заведений с огнестрельным ранением в грудь", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства гибели молодого человека выясняют следственно-оперативная группа Яворивского отдела полиции ГУ НП во Львовской области, следователи львовского управления Государственного бюро расследования и работники военной прокуратуры Львовского гарнизона.

По факту трагедии следователи ГБР открыли уголовное производство.

Напомним, в прошлом году во Львовской области военнослужащий одной из воинских частей по неосторожности застрелил сослуживца. От полученных трамв военный скончался в больнице.

Также сообщалось, что в Херсонской области следователи расследуют обстоятельства нарушения правил обращения с оружием, что привело к смерти военнослужащего.