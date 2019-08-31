Во Львовской области водитель сбил мужчину с двумя детьми

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате наезда авто в больнице скончался четырехмесячный ребенок

В городе Стрый Львовской области автомобиль сбил мужчину с двумя детьми, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Сообщается, что авария произошла вчера, 30 августа. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Т5, 60-летний житель города Моршин, сбил 40-летнего местного жителя и двух его несовершеннолетних детей.

Пострадавших пешеходов доставили в больницу. Четырехмесячный мальчик скончался в реанимационном отделении медучреждения. У двухлетней девочки и мужчины диагностированы телесные повреждения. У ребенка - сотрясение головного мозга, ушибы губы и лобной области. У отца детей - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и другие травмы.

Правоохранители задержали виновника ДТП. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей пострадали семь человек.

Добавим, в городе Дрогобыч на улице Сахарова произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое людей.