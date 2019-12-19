Во Львовской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правоохранители ищут виновника аварии

В четверг ночью, 19 декабря, в Пустомытовском районе Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб пешеход. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Так, авария произошла около 1.35 на трассе Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и судмедэксперты. Полицейские установили, что 50-летний львовянин погиб в результате наезда неустановленного автомобиля, водитель которого после наезда скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские ищут виновника ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, 17 декабря во Львове произошла авария с участием троллейбуса и пешехода - мужчина оказался под колесами общественного электротранспорта.

РБК-Украина писало, что 15 декабря в одном из сел Пустомытовского района, водитель наехал на пешехода. Тот скончался в результате аварии.

Также сообщалось, что в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которой погибли два человека.