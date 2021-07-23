Во Львовской области владелец ресторана избил журналиста за съемку возле его заведения

Как установили следователи, 24 апреля около 22:00, в одном из сел Золочевского района 37-летний местный житель, препятствовал журналисту проводить видеосъемку вблизи заведения, принадлежащего ему.

Подозреваемый выбил из рук оператора-журналиста местной телерадиокомпании телекамеру, пытался ее сломать, после чего нанес несколько ударов кулаками по голове и туловищу. Также предприниматель незаконно изъял собранные материалы.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, - лишение свободы на срок до пяти лет.

Досудебное расследование продолжается.