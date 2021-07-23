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Во Львовской области владелец ресторана избил журналиста за съемку возле его заведения

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Пятница 23 июля 2021 13:53
Во Львовской области владелец ресторана избил журналиста за съемку возле его заведения Фото: во Львовской области избили журналиста (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Во Львовской области сообщили о подозрении предпринимателю, который препятствовал законной профессиональной деятельности журналиста. Владелец бара-ресторана избил журналиста, который осуществлял видеосъемку вблизи заведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как установили следователи, 24 апреля около 22:00, в одном из сел Золочевского района 37-летний местный житель, препятствовал журналисту проводить видеосъемку вблизи заведения, принадлежащего ему.

Подозреваемый выбил из рук оператора-журналиста местной телерадиокомпании телекамеру, пытался ее сломать, после чего нанес несколько ударов кулаками по голове и туловищу. Также предприниматель незаконно изъял собранные материалы.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, - лишение свободы на срок до пяти лет.

Досудебное расследование продолжается.

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