Во Львовской области увеличилось количество подозрений на коронавирус

Во Львовской областной государственной администрации сообщили о 8 новых случаях подозрения на коронавирус. Об этом говорится в сообщении ОГА в Facebook.

Сообщается, что по состоянию на 9 утра 21 марта в области с подозрением на коронавирус находятся 52 человека. Среди них житель Великобритании, который уже 6 лет проживает во Львове.

"По состоянию на сейчас, во Львовской области с подозрением на коронавирус находятся 52 человека. У всех пациентов клинические проявления острой респираторной инфекции. У одного пациента - положительный результат теста на коронавирус. Ожидаются результаты повторного теста", - отметили в ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области проверяют на коронавирус 44 человека.

Отметим, по состоянию на 10 утра 21 марта Министерство здравоохранения не выявило новых случаев коронавируса в Украине. Всего в стране зафиксирован 41 случай CPVID-19. Из них 15 были подтверждены на протяжении пятницы, 20 марта.

Также РБК-Украина писало, что Кабинет министров планирует ввести режим чрезвычайной ситуации во Львовской и Харьковской областях, где вчера, 20 марта, были выявлены первые случаи коронавируса. Также решение о введении чрезвычайной ситуации одобрили в Тернопольской ОГА.