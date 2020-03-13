ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Львовской области украинца госпитализировали с подозрением на коронавирус

Новости » Происшествия     13.03.2020 - 13:52
Во Львовской области украинца госпитализировали с подозрением на коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украинец вернулся из Италии

Во Львове с подозрением на коронавирус COVID-19 госпитализировали жителя области, который ранее вернулся из Италии. Об этом сообщает представители пресс-службы Камянко-Бугского городского совета.

Как отмечается, к врачу обратился пациент с симптомами острого респираторного заболевания.

"С целью предотвращения дезинформации жителей Каменка-Бугского района сообщаем о том, что 12.03.2020 года во второй половине дня к семейному врачу г Каменка-Бугская обратился пациент с симптомами острого респираторного заболевания. В ходе обследования установлено, что больной прибыл из Италии ", - говорится в сообщении.

В связи с этим местный совет принял решение временно приостановить работу рынков в г. Каменка-Бугская и поселках Добротвир и Новый Ярычев.

РБК-Украина писало, что в Черновицкой области ужесточили меры карантина из-за коронавируса, принято решение закрыть спортивные комплексы, бассейны, бани и прочие подобные заведения.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко обратился к Министерству инфраструктуры и руководству аэропорта "Борисполь" закрыть авиасообщение со странами, где распространяется эпидемия коронавируса.

Эверест закрыли из-за коронавируса В Италии готовы принять жесткие меры по борьбе с коронавирусом
Новости Украины Львовская областьКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь