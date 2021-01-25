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Во Львовской области столкнулись микроавтобус и автомобили, погибли два человека

Львовская область, Понедельник 25 января 2021 18:48
Во Львовской области столкнулись микроавтобус и автомобили, погибли два человека
Фото: патрульная полиция (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 25 января, во Львовской области столкнулись микроавтобус и два легковых автомобиля. В результате происшествия погибли два человека, еще четыре получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что сегодня в 16:17 на автодороге "Киев-Чоп" вблизи с. Дубина Сколевского района произошло столкновение.

Четырех пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, ранее во Львовской области поезд протаранил автобус на переезде. В результате происшествия пострадали два человека, один из которых скончался в больнице.

Кроме того, в конце декабря с рельсов сошел "Бориспольский экспресс". "Укрзализныця" проводила расследование инцидента, чтобы установить все обстоятельства и причины.

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