Во Львовской области в результате ДТП пострадали четверо иностранцев

В частности, телесные повреждения получила 17-летняя девушка

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали четверо иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

ДТП произошло сегодня, 15 июля, около 14:00 на автодороге сообщением Тухля - Славское в Сколевском районе.

Установлено, что 38-летний иностранец, водитель Mitsubishi, не справился с управлением, вследствие чего автомобиль съехал с моста в кювет и перевернулся.

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и еще трое иностранцев - пассажиров автомобиля. Из них одна несовершеннолетняя - 17-летняя девушка. Все пострадавшие госпитализированы, их диагнозы уточняются.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, 13 июля в Перечине Закарпатской области пьяный чиновник устроил дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибла женщина.

Аварию устроил председатель Перечинской районной государственной администрации (РГА) Виктор Олефир, который на момент ДТП по заключению Закарпатского областного наркологического диспансера находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным полиции, внедорожник под его управлением сбил двух женщин, одна из которых погибла на месте.