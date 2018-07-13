Во Львовской области в результате ДТП погибли 2 человека

Новости Происшествия 13.07.2018 - 17:37
Фото: ДТП во Львовской области (portal.lviv.ua)
Фото: ДТП во Львовской области (portal.lviv.ua)

Также в результате ДТП во Львовской области пострадали 3 человека

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибли 2 человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как отмечается, ДТП произошло сегодня, 13 июля, в 15:00 на дороге между селами Лапаевка и Оброшино, где столкнулись микроавтобус "Форд Транзит" и легковой автомобиль "Мазда".

В результате ДТП пострадали четверо человек, которые находились в "Мазде", двое из них умерли. Кроме того, травмы получил водитель "Форда". Сейчас все пострадавшие госпитализированы.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос об открытии дела.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове в результате столкновения с автомобилем погибли два мотоциклиста.

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