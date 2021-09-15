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Во Львовской области разоблачили схему продажи поддельных COVID-сертификатов

Автор: Сергей Пышкин

Во Львовской области киберполиция разоблачила мужчину, который продавал поддельные COVID-сертификаты. Всего услугами воспользовались более 300 человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киберполиции.

"Установлено, что 31-летний местный житель изготавливал справки с отрицательным результатом на COVID-19 и COVID-сертификаты для пересечения государственной границы. Клиенты не проходили никаких лабораторных исследований, а лишь предоставляли свои данные для оформления", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что в целом злоумышленник продал более 50 COVID-сертификатов и 300 справок с отрицательным результатом теста на коронавирус. Свои услуги мужчина рекламировал в мессенджере в котором было более 15 тысяч подписчиков.

СOVID-сертификаты у фигуранта стоили 1500 гривен, а справка - 500 гривен.

Согласно ч. 1 ст. 358 Уголовного Кодекса Украины злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до двух лет.

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