ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Во Львовской области разоблачили схему продажи поддельных COVID-сертификатов

Новина українською →
Львов, Среда 15 сентября 2021 19:13
Во Львовской области разоблачили схему продажи поддельных COVID-сертификатов Фото: Во Львовской области разоблачили схему продажи поддельных COVID-сертификатов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во Львовской области киберполиция разоблачила мужчину, который продавал поддельные COVID-сертификаты. Всего услугами воспользовались более 300 человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киберполиции.

"Установлено, что 31-летний местный житель изготавливал справки с отрицательным результатом на COVID-19 и COVID-сертификаты для пересечения государственной границы. Клиенты не проходили никаких лабораторных исследований, а лишь предоставляли свои данные для оформления", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что в целом злоумышленник продал более 50 COVID-сертификатов и 300 справок с отрицательным результатом теста на коронавирус. Свои услуги мужчина рекламировал в мессенджере в котором было более 15 тысяч подписчиков.

СOVID-сертификаты у фигуранта стоили 1500 гривен, а справка - 500 гривен.

Согласно ч. 1 ст. 358 Уголовного Кодекса Украины злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Коронавирус
NEWS
Кулеба объявил о планах провести Люблинский треугольник на уровне президентов
Кулеба объявил о планах провести Люблинский треугольник на уровне президентов
DAILY
Инфляция на марше. Что происходит с ценами на газ в Европе и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Инфляция на марше. Что происходит с ценами на газ в Европе и чего ждать Украине