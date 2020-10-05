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Во Львовской области произошло тройное ДТП, пострадали 7 человек, из них трое - дети

Автор: Андрей Козловский

Вчера вечером во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали семь человек, из них трое детей.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, ДТП произошло около 20:30 на автодороге “Червоноград-Радехов” возле села Бендюга Сокальского района. По предварительно установленной информации, 50-летний водитель автомобиля Mitsubishi выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями Nissan и Volkswagen Passat.

В результате столкновения телесные повреждения получили водитель Mitsubishi и его семилетний пассажир, трое пассажиров Volkswagen возрасте 11, 13 и 39 лет, а также 42-летний водитель Nissan и его 41-летний пассажир. Также медики установили, что водитель Mitsubishi был пьян.

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Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Напомним, в Броварах Киевской области поліцейський, находясь в состоянии опьянения, на пешеходном переходе сбил двух женщин.

Кроме того, в Черниговской области на выезде из города Носовка произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое людей.

Ранее в Мироновском районе Киевской области легковое авто врезалось в грузовик, в результате аварии погибли два человека.

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