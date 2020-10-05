Во Львовской области произошло тройное ДТП, пострадали 7 человек, из них трое - дети

Вчера вечером во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали семь человек, из них трое детей.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, ДТП произошло около 20:30 на автодороге “Червоноград-Радехов” возле села Бендюга Сокальского района. По предварительно установленной информации, 50-летний водитель автомобиля Mitsubishi выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями Nissan и Volkswagen Passat.

В результате столкновения телесные повреждения получили водитель Mitsubishi и его семилетний пассажир, трое пассажиров Volkswagen возрасте 11, 13 и 39 лет, а также 42-летний водитель Nissan и его 41-летний пассажир. Также медики установили, что водитель Mitsubishi был пьян.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Напомним, в Броварах Киевской области поліцейський, находясь в состоянии опьянения, на пешеходном переходе сбил двух женщин.

Кроме того, в Черниговской области на выезде из города Носовка произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое людей.

Ранее в Мироновском районе Киевской области легковое авто врезалось в грузовик, в результате аварии погибли два человека.