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Во Львовской области произошло ДТП с участием военного автомобиля: четверо погибших

Фото: Во Львовской области произошло ДТП (facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: Артур Родивилов

Вечером 15 сентября в городе Броды Львовской области на автотрассе Киев - Чоп произошло ДТП, жертвами которого стали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции во Львовской области.

В результате столкновения двух транспортных средств четверо пассажиров автомобиля Volkswagen, среди которых семилетний мальчик, погибли на месте происшествия.

Кроме того, водитель и еще трое пассажиров, среди которых двое детей четырех и шести лет, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Правоохранители отметили, что авария произошла с участием военного автомобиля, его водитель не пострадал.

Напомним, в ночь на 15 сентября стало известно, что Владимир Зеленский с кортежем попал в ДТП. Авария произошла в столице.

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ДТПЛьвовская область