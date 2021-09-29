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Во Львовской области произошло ДТП с участием автобуса: есть пострадавшие

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 29 сентября недалеко от села Тарасовка (Львовская область) на трассе "Львов - Тернополь" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей. В результате чего пострадали пять человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Ватра 1".

Как информирует местное издание, столкновение произошло между рейсовым автобусом "Эталон" и автомобилями Volkswagen Passat и "ВАЗ 2109".

По предварительной информации, водитель Volkswagen выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении водителю автобуса и совершил столкновение.

В результате чего четверо пассажиров автобуса и водитель Volkswagen получили телесные повреждения. Последний в дальнейшем был госпитализирован

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

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ДТПЛьвовская область