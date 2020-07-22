Во Львовской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей, есть погибшие

Вчера, 21 июля, на трассе Киев-Чоп во Львовской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли двое водителей. Еще один человек с телесными повреждениями был госпитализирован.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, авария произошла неподалеку села Угерско Стрыйского района, когда водитель автомобиля Infiniti выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Nissan, после чего столкнулся еще с одним автомобилем Peugeot Partner. Кроме того, повреждения от обломков автомобилей-участников ДТП получил и автомобиль Mazda.

Фото: авария на трассе Киев-Чоп (facebook.com/MVS.LVIV)

Таким образом от полученных травм на месте происшествия погибли водители Infiniti и Peugeot. Также пассажирку второй машины госпитализировала "скорая".

Напомним, вчера на трассе Львов-Шегини произошла авария, в результате которой пострадали 5 человек.

Кроме того, в Харьковской области произошло двойное ДТП с полицейским авто.

Также РБК-Украина сообщало, что в Харькове сталось столкновение трех автомобилей на улице Шевченко, в результате чего пострадали 5 человек, среди которых 2 ребенка.