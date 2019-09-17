Во Львовской области произошло ДТП с участием легковушки и маршрутки, есть погибший

Во Львовскйой области на трассе "Львов-Радехов-Луцк" близ села Ременов Каменка-Бугского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Как сообщается, авария произошла 16 сентября около 22:20.

По предварительной информации, на трассе столкнулись автомобиль "Киа Каренс", которым управлял 47-летний житель райцентра и маршрутный автобус "БАЗ" сообщением "Львов-Радехов", за рулем которого находился 52-летний житель города Радехов. На момент столкновения в салоне автобуса находился водитель и 15 пассажиров.

При столкновении водитель легковушки получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. Водитель и один из пассажиров автобуса также получили травмы и были госпитализированы.

В результате происшествия было открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Польше на шоссе А4 произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием автобусов на украинских номерах, один человек был госпитализирован. Одно из ДТП произошло утром 17 сентября на участке трассы Тарнув-Дембица вблизи села Ружа-Подгорна. Автобус врезался в барьеры, после чего перевернулся. В автобусе на момент аварии находилось девять человек.

Кроме того, в июле в ДТП в Польше погиб украинец. Инцидент произошел недалеко от Варшавы.