Во Львовской области произошло ДТП, есть погибшие

Во Львовской области произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате происшествия двое человек погибли.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

ДТП случилось возле села Рихтичи Дрогобицкого района. Там вечером в субботу столкнулись автомобили "Mercedes Benz ML" и "ВАЗ-2106". В результате инцидента водители обоих авто погибли - водитель "Mercedes" 1967 года рождения и "ВАЗа" 1986 г.р.

Напомним, что в субботу Шевченковский районный суд Киева взял под стражу водителя такси, который въехал в остановку общественного транспорта на Окружной. В результате дорожно-транспортного происшествия две женщины погибли, еще два человека госпитализированы.

Также, в пятницу правоохранители установили еще одного вероятного участника дорожно-транспортного происшествия в Харькове, когда автомобиль влетел на "островок безопасности". Его обнаружили благодаря обработке записей с камер видеонаблюдения, расположенных на перекрестке.

Кроме этого, в Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли два человека и еще четыре получили травмы. Среди пострадавших - двое детей.