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Во Львовской области произошло ДТП с микроавтобусом, есть погибшие

Новости » Происшествия     01.04.2020 - 17:49
Во Львовской области произошло ДТП с микроавтобусом, есть погибшие
Фото: ДТП во Львовской области lv.npu.gov.ua)

Виновника аварии задержали

Во Львовской области 1 апреля в результате дорожно-транспортного происшествия на перекрестке погибли 3 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, сегодня около 13:40 в селе Бендюга на перекрестке произошло столкновение микроавтобуса Mercedes-Benz Vito и легкового автомобиля Renault Kangoo. Предварительно, водитель микроавтобуса не предоставил преимущество в движении Renault, что и повлекло столкновение.

В результате аварии погибли три пассажирки Renault в возрасте 18, 40 и 60 лет. Кроме них, телесные повреждения получили 21-летний водитель Renault и 42-летний пассажир.

Водитель Mercedes был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения. Сейчас досудебное расследование продолжается.

"По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения). Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от п'яти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет", - добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области на трассе Киев-Чоп в результате аварии погибли 2 человека. Еще один человек с травмами был госпитализирован. Среди погибших - соучредитель банка "Аваль" и бывший народный депутат Федор Шпиг.

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