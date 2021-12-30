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Во Львовской области произошло ДТП с маршруткой. Пострадали три человека

Автор: Анастасия Рокитна

В Червонограде на улице Львовской произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с маршруткой. В результате аварии пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Водитель автомобиля "БМВ", 17-летний местный житель, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом "БАЗ". Водитель автомобиля никогда не получал водительского удостоверения.

В результате ДТП водитель "БМВ" и 41-летняя пассажирка автобуса, местная жительница, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Фото: во Львовской области произошло ДТП (lv.npu.gov.ua)
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ДТПЛьвовская область