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Во Львовской области произошло ДТП с грузовиком, пострадали трое людей

Автор: Андрей Козловский

Во Львовской области накануне столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали трое человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, авария произошла около 15:07 вблизи села Гайок Львовского района. Тогда грузовик RENAULT Premium столкнулся с автомобилем DACIA Logan. Три человека, которые находились в легковом автомобиле получили травмы средней степени тяжести. Их госпитализировали.

"Пожарно-спасательным отделением проводились работы по стабилизации транспортного средства также они отключили аккумуляторную батарею, перекрыли вентиль газобаллонного оборудования и провели буксировку автомобиля "DACIA Logan", - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины ДТП.

Фото: ДТП во Львовской области (facebook.com/MNSLVIV)

Напомним, в Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. В результате аварии пострадали 10 человек.

Также в Киеве на железнодорожном переезде произошло столкновение товарного поезда с автомобилем. Пассажир легковушки погиб.

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