Во Львовской области произошло ДТП с грузовиком, пострадали трое людей

Как сообщается, авария произошла около 15:07 вблизи села Гайок Львовского района. Тогда грузовик RENAULT Premium столкнулся с автомобилем DACIA Logan. Три человека, которые находились в легковом автомобиле получили травмы средней степени тяжести. Их госпитализировали.

"Пожарно-спасательным отделением проводились работы по стабилизации транспортного средства также они отключили аккумуляторную батарею, перекрыли вентиль газобаллонного оборудования и провели буксировку автомобиля "DACIA Logan", - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины ДТП.

Фото: ДТП во Львовской области (facebook.com/MNSLVIV)