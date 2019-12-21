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Во Львовской области произошла вспышка отравления после визита в ресторан

Новости » Происшествия     21.12.2019 - 10:47
Во Львовской области произошла вспышка отравления после визита в ресторан
Иллюстративное фото (pixabay.com)

За медицинской помощью обратились 15 человек

Во Львовской области зафиксировали вспышку отравления после визита в один ресторанов в городе Борислав. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации.

Как сообщается, 11 и 12 декабря во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи поступила информация о вспышке отравления в городе Борислав. В местную больницу обратились 15 пациентов с жалобами на повышение температуры тела, головную боль, тошноту и другие признаки отравления.

Отмечается, что все пациенты питались в местном ресторане "РАТ". Оказалось, что все пострадавшие употребляли в пищу пиццу, салат "Цезарь" и другие продукты. По состоянию на пятницу в больницу были госпитализированы 14 человек, один человек лечится амбулаторно.

"В материале большинства пациентов высеяно Salmonella enterіtіdіs. Состояние пациентов относительно удовлетворительное" , - добавили в департаменте.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция расследует факт массового отравления во Львове, которое произошло 25 ноября. В одну из больниц с признаками пищевого отравления обратились 11 человек. Были госпитализированы 9 пострадавших. Все пациенты 23 ноября праздновали свадьбу в одном из львовских ресторанов.

Кроме того, в Ровенской области госпитализировали учеников местной общеобразовательной школы. Школьников доставили в больницу с острым отравлением в состоянии средней тяжести.

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