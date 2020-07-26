Во Львовской области полицейский сбил пешехода и скрылся

Правоохранителя уволили из полиции
Во Львовской области полицейский совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Виновника уже уволили из правоохранительных органов, а расследованием занимается ГБР.
Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
В результате аварии пострадал 45-летний житель Стрыйского района. Как выяснилось, наезд совершил 34-летний сотрудник одного из территориальных подразделений полиции области, который управлял автомобилем ВАЗ-2107.
По факту ДТП правоохранители возбудили уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Напомним, ранее ДТП с полицейским автомобилем произошло в городе Красноград; в результате аварии никто не пострадал.
Кроме того, смертельное ДТП с участием военного автомобиля произошло на днях в Днепропетровской области.