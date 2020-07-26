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Во Львовской области полицейский сбил пешехода и скрылся

Львовская область, Воскресенье 26 июля 2020 21:24
Во Львовской области полицейский сбил пешехода и скрылся
Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранителя уволили из полиции

Во Львовской области полицейский совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Виновника уже уволили из правоохранительных органов, а расследованием занимается ГБР.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

В результате аварии пострадал 45-летний житель Стрыйского района. Как выяснилось, наезд совершил 34-летний сотрудник одного из территориальных подразделений полиции области, который управлял автомобилем ВАЗ-2107.

По факту ДТП правоохранители возбудили уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее ДТП с полицейским автомобилем произошло в городе Красноград; в результате аварии никто не пострадал.

Кроме того, смертельное ДТП с участием военного автомобиля произошло на днях в Днепропетровской области.

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