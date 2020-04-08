Во Львовской области подтвердили вторую смерть от коронавируса

Во Львовской области зафиксировали вторую смерть от коронавируса COVID-19. Об этом сообщили во Львовской областной государственной администрации.

Сообщает, что жертвой стал 50-летний мужчина. У него коронавирус был подтвержден вчера, 7 апреля.

"Мужчину доставили в Клиническую больницу Львовской железной дороги в тяжелом состоянии с желудочно-кишечным кровотечением, дыхательной недостаточностью. Несмотря на усилия медиков, реанимационную помощь мужчина скончался", - отметили в ОГА.

Ранее РБК-Украина писало, что 8 апреля во Львовской области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 13 человек. При этом 9 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, за прошлые сутки в Украине от коронавируса умерли 7 человек. Всего по состоянию на утро 8 апреля в стране умерли 52 человека с подтвержденными случаями COVID-19.

Отметим, всего в Украине по состоянию на утро 8 апреля были подтверждены 1668 случаев заражения коронавирусом, 35 пациентов выздоровели. Таким образом, за сутки было зафиксировано 206 новых случаев.