Во Львовской области подтвердили 15-ю смерть от COVID-19

Во Львовской области подтвердили еще один летальный случай от коронавируса. Об этом сообщили во Львовском штабе по борьбе с распространением коронавируса в Telegram.

Сообщается, что 60-летний житель Львова умер еще 28 апреля. Лабораторное подтверждение наличия коронавируса пришло 2 мая.

"Пациент был переведен из больницы скорой помощи во Львовскую областную клиническую больницу с подозрением на расслаивающую аневризмы аорты. Сопутствующие заболевания - ишемическая болезнь сердца", - говорится в сообщении.

Также в штабе отметили, что положительный результат на COVID-19 зафиксировали у дочери умершего пациента.

Всего в области подтверждено 473 заболевания коронавирусом, из них 15 пациентов умерли, 95 - выздоровели.

Отметим, за прошлые сутки в Украине подтвердили 9 новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Всего в стране от коронавируса умерли 288 человек.

Также сообщалось, что за прошлые сутки в Украине зафиксировали спад количества новых заболеваний COVID-19. За сутки подтвердили 502 инфицирования, что на 48 меньше, чем днем ранее. Общее количество зараженных в Украине составляет 11 913 человек.