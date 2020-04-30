Во Львовской области подтвердили 14-ю смерть от коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина 70 лет умер еще 27 апреля, однако результаты тестирования пришли лишь вчера

Во Львовской области количество летальных случаев от коронавируса COVID-19 выросло до 14. Об этом сообщили во Львовском штабе по борьбе с коронавирусом.

Сообщается что 29 апреля был получен положительный результат лабораторного тестирования 70-летнего мужчины, который умер еще 27 апреля.

"Пациент находился на лечении в больнице скорой медицинской помощи, был переведен 24 апреля с восьмого городской клинической больницы. Мужчина имел двустороннюю пневмонию, инфаркт миокард", - сообщили в штабе.

Всего в области 430 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, из них 77 пациентов выздоровели. За прошедшие сутки подтвердили 25 новых случаев заболевания.

Ранее РБК-Украина писало, что в Черновицкой области умерли трое медицинских работников, у которых ранее подтвердили коронавирус. Всего в области подтверждено 264 случая заражения вирусом среди медработников.

Также сообщалось, что 29 апреля в Житомирской области умерли двое мужчин 18 и 85 лет. Всего в области зафиксировано 10 летальных случаев.

Кроме этого в Давыдове Пустомытовского района Львовской области обнаружили более 20 инфицированных COVID-19. Сейчас медики устанавливают источник заноса вируса.