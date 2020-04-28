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Коронавирус во Львовской области: умерли уже 13 пациентов

Новости » Коронавирус     28.04.2020 - 09:28
Коронавирус во Львовской области: умерли уже 13 пациентов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пациент находился в больнице с начала месяца, но коронавирус был подтвержден лишь 26 апреля

Во Львовской области количество летальных случаев от коронавируса COVID-19 выросло до 13. Об этом сообщили во Львовском штабе по борьбе с коронавирусом.

Сообщается, что 27 апреля умер пациент 1946 года, который проживал в Рудном. У него были сопутствующие патологии - гипертоническая болезнь, ИБС.

"Пациент был переведен в Центр легочного здоровья с первой городской клинической больницы им. Князя Льва еще 21 апреля. На лечении в первой городской больницы пациент находился с 3 до 21 апреля. Результаты ПЦР-анализов за 4 апреля были отрицательными. Повторный забор биоматериала сделано 23 апреля, положительный результат получен 26 апреля", - сообщили в штабе.

Ранее сообщалось, что во Львовской области зарегистрирован 371 случай инфицирования коронавирусом, из которых 13 человек заболели за прошедшие сутки.

Напомним, в Украине за прошлые сутки подтвердили 18 новых летальных случаев от коронавируса. Всего в стране 239 человек с COVID-19 умерли.

Всего, по данным Минздрава, по состоянию на утро 28 апреля заразились коронавирусом 9 410 человек, из них 401 за прошлые сутки. 992 пациента уже выздоровели.

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