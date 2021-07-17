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Во Львовской области подросток устроил смертельное ДТП: два человека погибли

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 17 июля на трассе Львов-Тернополь произошло ДТП с участием легковушки и грузового автомобиля. В результате аварии погибли два пассажира, еще один госпитализирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

"Дорожно-транспортное происшествие (произошло - ред.) 17 июля, около 2:55 на автодороге Н-02 "Львов-Тернополь", возле с. Подберезцы Львовского района",- говорится в сообщении.

Известно, что 17-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2105, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем МАН, за рулем которого находился мужчина 1965 года.

В результате ДТП двое пассажиров автомобиля ВАЗ-2105 - 2004 и 2000 года рождения погибли на месте происшествия, а водитель легковушки был госпитализирован.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.

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ДТПЛьвовская область