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Во Львовской области с подозрением на коронавирус зарегистрировано 94 человека

Новости » Общество     22.03.2020 - 22:53
Во Львовской области с подозрением на коронавирус зарегистрировано 94 человека
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Еще новых семь человек прибавилось сегодня

Во Львовской области в целом у 94 человек подозревают коронавирусную инфекцию, из них 7 пациентов появилось сегодня. Об этом передает Львовская облгосадминистрация.

Как сообщила врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко, число новых пациентов зарегистрировано в период с 16:30 до 21:30 22 марта.

У одного из пациентов - положительный результат предварительного теста на коронавирус, результаты контрольного тестирования ожидаются. Один человек - на лечении в отделении интенсивной терапии.

Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице 61 человек. Состояние их здоровья - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У одной пациентки - приближенный к тяжелому.

Еще 32 человека пребывают на самоизоляции. За все время избольницы выписали 11 пациентов. Все пациенты поступили из Львова, а также из районов - Самборского, Стрыйского, Сколевского.

В целом за все время с подозрением на COVID-19 во Львовской области обратились 104 человека. Тесты показали у 6 человек грипп, еще 4 результата тестов оказались отрицательными. У 10 пациентов во Львовской области коронавирус не подтвердили.

Напомним, в Киеве 22 марта выросло число зараженных коронавирусом на 14 человек. Речь идет о пассажирах одного из самолетов, который прилетел в столицу.

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