Во Львовской области из-за обвала на шахте погиб горняк

"С шахты "Надежда" (Львовская область) сообщают о гибели шахтера 1986 года рождения. На глубине 544 м в 164 бортовом штреке произошел обвал породы", - написал Волынец.

По его информации, на место происшествия выехали два отделения горноспасательной службы.

"По сообщению спасателей, медсестра подземного медицинского пункта оказывала помощь, но, к сожалению, по дороге на поверхность горняк умер", - добавил председатель профсоюза.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук уточнил, что в результате обвала засыпало троих шахтеров. Двое из них выжили.