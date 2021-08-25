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Во Львовской области мужчина угрожал прохожим оружием, ему грозит семь лет тюрьмы

Автор: Инна Собора

В Бродах Львовской области полицейские задержали мужчину, который угрожал прохожим оружием. У него изъяли пистолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

25 августа около 10:00 правоохранителям поступило сообщение о том, что на улице Гончарской неизвестный мужчина ведет себя неадекватно и угрожает прохожим оружием.

На месте происшествия правоохранители обнаружили мужчину, который имел с собой предмет, похожий на пистолет и задержали его.

Нарушителем оказался 61-летний житель одного из сел Золочевского района.

Оружие правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщается, что в Одессе мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки, ранен ребенок.

РБК-Украина писало, что в Умани иностранец устроил стрельбу на улице.

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Львовская областьУголовное дело