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Во Львовской области мужчина угрожал пистолетом посетителям пиццерии

Автор: Анастасия Рокитна

В Червонограде на улице Богдана Хмельницкого полицейские задержали злоумышленника, который угрожал оружием посетителям пиццерии. Открыто уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Правоохранители обнаружили мужчину, который имел с собой пистолет, а также патроны. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Личность задержанного установлена - им оказался 28-летний местный житель. Оружие полицейские изъяли и направили на экспертное исследование.

Фото: задержанный (www.facebook.com/MVS)

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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Львовская область