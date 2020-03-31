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Во Львовской области от коронавируса выздоровела первая пациентка

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 11:34
Во Львовской области от коронавируса выздоровела первая пациентка
Иллюстративное фото (twitter com ChuBailiang)

Первый результат теста на коронавирус у женщины оказался положительным, а остальные - отрицательные

Во Львовской области выздоровела первая пациентка, у которой был выявлен коронавирус. Об этом сообщает прес-служба Львовской областной государственной администрации.

Как сообщается, у 50-летней пациентки, которая является жительницей Львова, обнаружили коронавирус после ее возвращения из Германии. Женщину госпитализировали, где она находилась на амбулаторном лечении. Первый результат теста на коронавирус у нее оказался положительным, а второй и третий тест - отрицательные.

Директор департамента здравоохранения ЛОГА Андрей Васько прокомментировал ситуацию с излеченной пациенткой.

"Мы можем говорить о первом задокументированном случае выздоровления пациента с COVID-19 во Львовской области",- заявил Васько.

Напомним, в Минздраве есть план поэтапного реагирования на ситуацию с коронавирусом в Украине. С завтрашнего дня начнут отчитываться о результатах работы штаба, который создан при руководителе ликвидации чрезвычайной ситуации относительно распространения коронавируса.

Также по состоянию на утро 31 марта количество зараженных коронавирусом в Украине выросла до 549.

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