Во Львовской области от коронавируса выздоровела первая пациентка

Иллюстративное фото (twitter com ChuBailiang)

Первый результат теста на коронавирус у женщины оказался положительным, а остальные - отрицательные

Во Львовской области выздоровела первая пациентка, у которой был выявлен коронавирус. Об этом сообщает прес-служба Львовской областной государственной администрации.

Как сообщается, у 50-летней пациентки, которая является жительницей Львова, обнаружили коронавирус после ее возвращения из Германии. Женщину госпитализировали, где она находилась на амбулаторном лечении. Первый результат теста на коронавирус у нее оказался положительным, а второй и третий тест - отрицательные.

Директор департамента здравоохранения ЛОГА Андрей Васько прокомментировал ситуацию с излеченной пациенткой.

"Мы можем говорить о первом задокументированном случае выздоровления пациента с COVID-19 во Львовской области",- заявил Васько.

Напомним, в Минздраве есть план поэтапного реагирования на ситуацию с коронавирусом в Украине. С завтрашнего дня начнут отчитываться о результатах работы штаба, который создан при руководителе ликвидации чрезвычайной ситуации относительно распространения коронавируса.

Также по состоянию на утро 31 марта количество зараженных коронавирусом в Украине выросла до 549.