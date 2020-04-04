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Во Львовской области от коронавируса выздоровел третий пациент

Новости » Коронавирус     04.04.2020 - 22:41
Во Львовской области от коронавируса выздоровел третий пациент
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Из больницы выписали 57-летнего мужчину

Во Львовской области вылечился от коронавируса уже третий пациент. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую областную государственную администрацию (ОГА).

По данным врача-эпидемиолога Львовской областной инфекционной клинической больницы Натальи Тимко, выздоровление от заболевания коронавирусом подтвердили в 57-летнего мужчины. Болезнь у мужчины обнаружили после того, как он вернулся из Италии.

"Первый результат теста на коронавирусную инфекцию оказался положительным. Второй и третий - негативными", - заявила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области от коронавируса уже вылечили 3 человека. Вчера выздоровление от коронавируса подтвердили в 71-летнего мужчины и женщины, чей муж вылечился от коронавируса на прошлой неделе.

Также РБК-Украина писало, что от коронавируса вылечился народный депутат Руслан Горбенко. В понедельник Горбенко выпишут из больницы. На момент госпитализации состояние народного избранника было тяжелым

Кроме того, первое выздоровления больного коронавирусом пациента подтвердили в Виннице. Из больницы выписали 32-летнего мужчину, который заболел коронавирусом после путешествия по Европе.

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