Во Львовской области конфликт на дороге перерос в стрельбу, есть пострадавший

Конфликт произошел около 21:00. Водитель автомобиля Hyundai Santa Fe поссорился с водителем автомобиля Toyota Camry, после чего владелец последнего автомобиля выстрелил из неизвестного оружия и попал в пассажира Hyundai.

По данным медиков, 37-летний житель одного из сел Золочевского района получил ранение в лицо, а именно в левую щеку.

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 44-летний житель города Броды. В тот же день правоохранители задержали злоумышленника.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до семи лет.