Во Львовской области госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус

Во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализировали еще одного человека с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

Сообщается, что госпитализирован 46-летний мужчина.

"Это мужчина 1973 года рождения из Радеховского района. Ранее, с подозрением на коронавирус был госпитализирован его сын. Сейчас проводятся обследования пациента, анализы на COVID-19 будут отобраны, после чего их отправят в Киев", - говорится в сообщении.

Всего с подозрением на коронавирус во Львовской области в областную инфекционную клиническую больницу госпитализировали 27 человек.

Сообщается, что у всех пациентов клинические проявления острой респираторной инфекции.

"Состояние всех больных - стабильное. Реанимационные палаты готовы к госпитализации пациентов. Инфекционная больница работает в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

В целом во Львовской области с подозрением на коронавирус обратилось 34 человека.

Напомним, в Житомирской области с подозрением на коронавирус госпитализировали супружескую пару, которая ранее контактировала с умершей от вируса женщиной.

Отметим, по состоянию на 19 марта в Украине подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом. Два из них - летальные.