Во Львовской области в ДТП погибли трое человек

Во Львовской области произошло ДТП с четырьмя автомобилями. В результате происшествия трое человек погибли.

Об этом сообщает Национальная полиция во Львовской области.

В понедельник утром на дороге "Киев - Чоп" столкнулись авто "ВАЗ-2109", "Опель Астра", "Мазда" и "Ситроен". От травм на месте погибли водитель и пассажир "ВАЗ", а пассажир автомобиля "Ситроен" умер по дороге в больницу.

Полиция продолжает устанавливать обстоятельства аварии.

Напомним, в пятницу в Шевченковском районе Запорожья произошло ДТП, в котором маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем. В результате происшествия пострадали трое человек.

Также на прошлой неделе в Запорожье в ДТП погиб водитель одной из машин, четверо человек пострадали.