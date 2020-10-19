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Во Львовской области в ДТП погибли трое человек

Автор: Роман Тверденко

Во Львовской области произошло ДТП с четырьмя автомобилями. В результате происшествия трое человек погибли.

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Об этом сообщает Национальная полиция во Львовской области.

В понедельник утром на дороге "Киев - Чоп" столкнулись авто "ВАЗ-2109", "Опель Астра", "Мазда" и "Ситроен". От травм на месте погибли водитель и пассажир "ВАЗ", а пассажир автомобиля "Ситроен" умер по дороге в больницу.

Полиция продолжает устанавливать обстоятельства аварии.

Напомним, в пятницу в Шевченковском районе Запорожья произошло ДТП, в котором маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем. В результате происшествия пострадали трое человек.

Также на прошлой неделе в Запорожье в ДТП погиб водитель одной из машин, четверо человек пострадали.

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