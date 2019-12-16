Во Львовской области в ДТП погиб пешеход

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия

На автодороге Киев-Чоп во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Львовской области.

Отмечается, что авария произошла 15 декабря около 21:35 в одном из сел Пустомытовского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Шкода Октавия", 35-летний житель Львова, совершил наезд на пешехода, также жителя Львова в возрасте 64 года. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Полицейские расследуют обстоятельства происшествия. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобилей Mercedes-Benz и Mazda Premacy, в результате чего погиб один человек.

РБК-Украина писало, что в понедельник, 16 декабря, в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которой погибли два человека.